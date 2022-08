Eerder deze week verschenen er verschillende berichten over de potentiële komst van Grand Theft Auto V, Elden Ring en Soul Hackers 2 naar Xbox Cloud Gaming. Dit via advertenties en vermeldingen in de Xbox Store, maar het blijkt toch wat anders in elkaar te zitten.

Volgens Microsoft gaat het namelijk om een bug, waardoor de genoemde titels per ongeluk als onderdeel van Xbox Game Pass werden aangemerkt. Dit probleem is nu opgelost en de games staan niet langer gelabeld als onderdeel van Game Pass of Cloud Gaming.

Dit sluit een toevoeging van de games natuurlijk niet uit, maar vooralsnog zal het niet op korte termijn gaan gebeuren.