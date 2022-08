The Lord of the Rings is anno 2022 nog altijd net zo populair als toen. Amazon werkt aan een nieuwe tv-serie, The Lord of the Rings: Gollum is in ontwikkeling en er verschijnen af en toe nieuwe mobiele games. Nu blijkt er nog een game in ontwikkeling te zijn, want het indie label van Take-Two Interactive, Private Division, heeft aangekondigd samen te gaan werken met Weta Workshop.

Dit bedrijf was verantwoordelijk voor veel props die in The Lord of the Rings-films van Peter Jackson werden gebruikt, alsook The Hobbit. Oftewel, ze zijn goed bekend met de materie. Over de game is weinig bekend, behalve dat het zich afspeelt in het Middle-Earth universum.

De game verkeert in een vroege fase van ontwikkeling en zal naar verwachting in het fiscale jaar 2024 verschijnen. Overigens, Weta Workshop beschikt over een eigen ontwikkelstudio die in 2014 werd opgericht. Zij verzorgen dus de ontwikkeling en Private Division fungeert als uitgever.