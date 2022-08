We konden onlangs nog melden dat er weer een game was verschenen die perfect is voor de Trophy hunters onder ons: Press X for Trophies. Er lanceren steeds meer games waarin men makkelijk deze felbegeerde trofeeën kan verdienen, met ludieke titels zoals The Jumping Burger en The Jumping Brownie als voorbeeld.

In principe kan iedereen games maken voor in de PlayStation Store, maar dergelijke titels kunnen ook zorgen voor de devaluatie van Trophies en Sony lijkt dit ook te erkennen. Dit soort titels komen namelijk niet meer zomaar naar voren in de ‘New Games’ categorie, zo melden gebruikers op NeoGAF. In plaats daarvan wordt er nu gesorteerd op de bestverkochte titels en slaat Sony dus terug tegen dit soort games.