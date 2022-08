Het is niet lang geleden toen we met het nieuws kwamen dat Sony mogelijk aan het kijken is naar het integreren van het PlayStation Network in hun pc-games. Dit kwam naar buiten via een FAQ, waarin men kennelijk al had voorgesorteerd op de vraag of het nodig is om een PSN-account te hebben om (PlayStation) pc-games online te kunnen spelen.

Nu zijn er wat meer hints verschenen. In de bestanden van Marvel’s Spider-Man Remastered op pc zijn namelijk ook verwijzingen gevonden naar functionaliteiten waarmee spelers hun PSN-account kunnen linken aan specifieke games, aldus VGC, die met eigen ogen de code heeft gezien.

Op dit moment zijn er nog geen titels die dit daadwerkelijk aanbieden, maar meerdere verwijzingen naar ‘PSNAccountLinked’ en ‘PSNLinkingEntitlements’ doet vermoeden dat hier in de toekomst wel degelijk verandering in gaat komen.