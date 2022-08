Na het uitstekende Deliver Us The Moon zitten wij met menig ander gamer te wachten op het vervolg. Helaas zal Deliver Us Mars wat langer op zich laten wachten, zo laat KeokeN Interactive weten via Twitter. Om de game bij z’n launch zo goed mogelijk voor de dag te laten komen, is besloten om de game uit te stellen naar 2 februari 2023.

Jammer is het zeker, maar wij hebben liever een goede game bij launch dan een die met patches moet worden opgelapt. KeokeN Interactive laat met de onderstaande tweet wel weten dat we tijdens gamescom meer van Deliver Us Mars te zien zullen krijgen. Er staat ons in ieder geval op 24 augustus aanstaande een nieuwe trailer te wachten.