In de categorie onverwachte aankondigingen ontvingen we een persbericht van EA Games, die een samenwerking met Marvel heeft aangekondigd voor FIFA Ultimate Team. Zo zal de populaire online modus in FIFA 23 voorzien zijn van een nieuwe cast aan helden, opnieuw gemaakt en geïnspireerd door Marvel Comics.

Voordat je de indruk krijg dat je met Iron Man, Captain America en de Hulk over het veld zal rennen, dat is niet het geval. Het gaat om verschillende helden uit het voetbal die door Marvel onder handen zijn genomen voor ‘hero cards’. Daarnaast levert de samenwerking decoratieve items op, zoals shirts, ballen en meer.

Elke FUT World Cup held zal tegen het einde van het jaar een soortgelijke behandeling krijgen middels de eerder genoemde hero cards. Fans kunnen daarnaast een online Marvel Heroes comic bemachtigen, die tevens in gelimiteerde oplage fysiek zal verschijnen.