Het is nog altijd afwachten wat Ubisoft met de Assassin’s Creed franchise zal gaan doen, maar heel lang op nieuwe informatie hoeven we niet meer te wachten. De franchise bestaat dit jaar immers 15 jaar en in september mogen we een showcase verwachten die draait om de toekomst van de reeks.

Naar verwachting zal Ubisoft Assassin’s Creed: Rift dan officieel aankondigen, die zich zal afspelen in Bagdad met daarbij de focus meer op stealth. Het betreft hier een wat kleinere titel dan we de afgelopen jaren hebben gezien, als de geruchten kloppen althans.

De volgende titel na Rift zou Assassin’s Creed Infinity moeten zijn, die je meerdere werelden zal voorschotelen en over de jaren zal groeien in omvang. Zie het als een startpunt voor meerdere games in één. Volgens een nieuw gerucht, de wereld in geholpen door Jeff Grubb, zal één van de settings in september aangekondigd worden.

Volgens de journalist lanceert Assassin’s Creed Infinity met twee settings, waarvan één ‘Project Red’ is die zich afspeelt in Japan. Je speelt in deze game als een ninja. Details over de tweede setting zijn niet bekend.