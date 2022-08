Thatgamecompany is bekend van de game Journey, die oorspronkelijk uitkwam voor de PlayStation 3 en later ook op de PlayStation 4 verscheen. In 2019 brachten zij Sky: Children of the Light op de markt, exclusief voor iOS. In de jaren daarna is het spel ook op andere platformen verschenen en nu ligt er ook een PlayStation-versie in het verschiet.

Nadat Sky: Children of the Light op iOS verscheen, kwam er in 2020 een Android-versie uit en in 2021 kwam het spel naar de Nintendo Switch. Nu is dus PlayStation aan de beurt. Het is alleen nog niet duidelijk of het om de PS4 of PS5 gaat, of beide.

Er zal in de komende maanden meer informatie over de PlayStation-versie van Sky: Children of the Light worden gegeven. Dan zal ook duidelijk worden op welke console van Sony het spel zal uitkomen, evenals een releasedatum.

Sky: Children of the Light geeft je een vergelijkbare ervaring als Journey. Voor als je deze game niet hebt gespeeld of kent, hebben we een oude trailer opgedoken. Dit om je een idee te geven van wat voor soort gameplay je kunt verwachten.