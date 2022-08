Activision heeft aangekondigd dat het mogelijk zal zijn om de campagne van Call of Duty: Modern Warfare II een week voor de release te spelen. Iedereen die een digitale editie van de game in pre-order plaatst, krijgt op 20 oktober toegang tot de campagne alvorens de volledige game op 28 oktober verschijnt.

Andere voordelen van een pre-order zijn vroege toegang tot de open beta en wat in-game extra’s die te gebruiken zijn voor Call of Duty: Vanguard en Warzone. De beta is opgedeeld over twee weekenden. De eerste zal plaatsvinden tussen 16 en 20 september en is exclusief voor spelers op de PlayStation.

Het betreft een open beta, maar alleen spelers met een pre-order krijgen op 16 september toegang. Iedereen zonder pre-order zal de beta pas vanaf 18 september kunnen spelen. De tweede open beta zal van 22 tot en met 26 september plaatsvinden en is voor iedereen toegankelijk. Cross-play staat dan aan.

Tot slot heeft men nog aangekondigd dat er op 15 september een Call of Duty: Next showcase zal plaatsvinden. Tijdens deze showcase mogen we veel nieuwe details verwachten omtrent de shooter, alsook Call of Duty: Warzone 2 en de mobiele versie.