Death Stranding is een game die exclusief voor de PlayStation 4 en 5 is verschenen in samenwerking met Sony PlayStation. De pc-versie die later verscheen werd echter uitgegeven door 505 Games en er bestaat nu een kans dat die versie naar PC Game Pass komt.

PC Game Pass heeft op Twitter namelijk de profielafbeelding aangepast onder het mom van ‘soms vinden we een mooie foto van een landschap’ leuk. Het landschap is echter herkend als een stukje uit Death Stranding. Microsoft kiest natuurlijk niet zomaar een willekeurige afbeelding uit, zeker niet als het onderdeel van een game is.

Dit suggereert dat de game van Kojima Productions naar PC Game Pass komt. Indien dat inderdaad het geval is, zullen we vast snel meer horen.