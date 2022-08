Het lijkt er de laatste tijd een beetje op dat de ene na de andere game wordt uitgesteld. Je kan nu namelijk weer een titel aan het groeiende lijstje toevoegen, namelijk Evil West.

In Evil West speel je als een vampiersjager die leeft in het Wilde Westen en de game wordt gemaakt door Flying Wild Hog. Deze ontwikkelaar is bekend van de Shadow Warrior-serie, dus zij weten hoe je een actiegame moet maken.

Je zal echter wat langer op het eindresultaat moeten wachten. Het was namelijk de bedoeling dat Evil West op 20 september in de (digitale) winkels zou liggen, maar dat is nu 22 november geworden. De reden hiervoor is dat de ontwikkelaar de game nog verder wil polijsten.

De officiële verklaring is als volgt:

“First of all, we would like to thank you for your continued support and patience for Evil West. We are overwhelmed by the incredible reception the game has gotten so far from our trailers and the demo some of you played at PAX East.

We are working our very best to achieve our vision of Evil West, and to meet your expectations. Evil West releases on five platforms, including multiple generations of consoles. Giving our game more polish is crucial to provide our players with not only good but also

lasting memories. That’s something that we’ve always pursued.

To ensure that the game reaches its full potential, we have made the decision to delay the worldwide launch of Evil West to November 22, 2022. We understand that game delays may be frustrating, but it’s a necessary step to deliver the best experience to everyone.

Thank you again for your awesome support and dedication. It drives us forward and pushes us to create the weirdest, wildest western ride for all of you.”