Grand Theft Auto V is een groot succes geworden voor Rockstar, alleen ontbrak het de game aan één ding: een singleplayer uitbreiding. Het ziet er naar uit dat dit voor GTA VI wel zal worden uitgegeven. Althans, als we industrie watcher Tez2 mogen geloven, die over het algemeen goed op de hoogte is.

Met name als het om Grand Theft Auto gaat, is hij goed geïnformeerd. Op de GTAforums laat hij weten dat het eigenlijk de bedoeling was dat GTA V ook een singleplayer uitbreiding zou krijgen. Sterker nog, Rockstar Games zou daar al mee bezig zijn geweest voordat de game in de winkels lag. Helaas kreeg deze extra content het levenslicht nooit te zien.

Volgens Tez2 wil Rockstar Grand Theft Auto VI wel gaan voorzien van verhalende extra content. Dit zal in de vorm van nieuwe steden zijn. Die kunnen dan op hun beurt weer gebruikt worden voor nieuwe Heists in het online gedeelte van het spel.

“The “expanding over time” means Rockstar will go back to how they were planning future content before GTA Online success boomed. When GTAV released, development on SP DLC already started prior to release. That’s how we found out about the audio files mentioning the Casino opening soon and other activities. Additionally, Liberty City was being ported to V, but at very early stages of development. Both projects have been scrapped, of course, back in 2015.

The first wave of “new cities and missions” we will receive as DLC will definitely be planned out before VI releases. And Rockstar will be able to allocate resources towards whatever new title they will work on after VI release.

As for the new cities, I think for the most part we will receive instanced new cities or islands. Like Cayo Perico or North Yankton style. That way, Rockstar can introduce a new heist for the next GTA Online mode with each new DLC. If we are lucky, we could receive a fully fledged new city from time to time.”