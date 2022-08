Amy Hennig heeft naam en faam gemaakt met de oorspronkelijke Uncharted trilogie. Na haar vertrek bij Naughty Dog, werkte ze een tijdje aan een Star Wars-game, die inmiddels geannuleerd is. Momenteel sleutelt ze bij ontwikkelaar Skydance aan een Marveltitel die volgens Disney omschreven wordt als een ‘ensemble game’.

Marvel heeft veel ‘ensembles’ die het prima zouden doen in gamevorm. Nu zowel de Avengers als de Guardians of the Galaxy al in interactieve vorm de winkelrekken veroverd hebben, blijft er één duidelijke kandidaat over voor Hennigs game: de Fantastic Four. Volgens deze Redditor is het alleszins een logische conclusie.

Mr. Fantastic maakte onlangs op verrassende wijze zijn opwachting in Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Op Comic Con liet Marvel Studios opperhoofd Kevin Feige dan weer weten dat we in 2024 een nieuwe film over de superheldenfamilie mogen verwachten. Een game als volgende stap? Dat lijkt ons een no-brainer.

Op D23 – het jaarlijkse Disney fanevenement – zal Hennigs project onthuld worden. We zijn benieuwd.