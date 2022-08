De Embracer Group is een partij die in de afgelopen jaren de nodige ontwikkelaars heeft overgenomen. Eén van de meest opvallende was eerder dit jaar, toen aangekondigd werd dat het bedrijf een groot deel van de Westerse Square Enix studio’s inclusief IP’s overnam voor een schijntje. Nu is Embracer Group opnieuw aan het shoppen geweest.

Ditmaal hebben ze weer een aantal partijen overgenomen, zoals Limited Run Games (uitgever), Tripwire Interactive (ontwikkelaar), Singtrix (muziek), Tuxedo Labs (ontwikkelaar), Tatsujin (ontwikkelaar), Bitwave Games (ontwikkelaar), Gioteck (accessoires) en een ander bedrijf dat vanwege commerciële redenen geheim gehouden wordt.

De grootste overname is echter Middle-Earth Enterprises, die alles omtrent The Lord of the Rings en The Hobbit overziet. Gezien dat nog altijd zeer populair is, is het een waardevolle aankoop voor Embracer Group. Dit betekent ook dat Embracer Group nu alles in huis heeft om games te maken gebaseerd op het werk van J.R.R. Tolkien.

Embracer heeft ook een nieuwe divisie opgezet: Embracer Freemode. Hier worden de nieuwe aankopen ondergebracht en dit brengt het aantal divisies van de groep op maar liefst 11.