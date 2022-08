Microsoft heeft al meerdere keren laten weten dat keyboard en muis ondersteuning voor Xbox Cloud Gaming er aan zit te komen, alleen is dit nog steeds niet doorgevoerd. Het lijkt er nu toch echt op dat deze feature niet al te lang meer op zich laat wachten.

Twitter-gebruiker Klobrille heeft opgemerkt dat er een update is uitgekomen voor de Xbox app op pc. Als je na het installeren naar de categorie ‘cloud gaming’ gaat, zie je bijvoorbeeld dat er nu een zoekbalk is toegevoegd.

Dit is echter niet het enige. Er is ook een muis indicator te zien op de desbetreffende pagina. Dit kan natuurlijk geen toeval zijn, waardoor het haast niet anders kan dan dat je zeer binnenkort met keyboard en muis games via Xbox Cloud Gaming kunt spelen.

It looks like Xbox is preparing Keyboard & Mouse Support on Xbox Cloud Gaming for selected games.

The Xbox App on PC received an update today, adding a search bar to the Cloud Gaming category, including a Keyboard & Mouse indicator. pic.twitter.com/WehLUthGqs

— Klobrille (@klobrille) August 18, 2022