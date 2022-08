Bijna elk weekend is er een selectie van games ‘gratis’ te spelen op de Xbox. Dit via de Xbox Free Play Days waar abonnees van Xbox Live Gold en Xbox Game Pass Ultimate automatisch toegang toe hebben. Dat is dit weekend niet anders en de games die nu beschikbaar zijn, zijn als volgt:

Just Die Already

Outriders

The Elder Scrolls Online

Mocht je na het spelen van deze games besluiten ze aan te schaffen, dan profiteer je van een korting. Althans, op twee van de drie games. Zo schaf je Outriders met een korting van 50% aan en The Elder Scrolls Online met 70% korting.

Speel je die laatste titel liever op de PlayStation? Dan is er ook in de PlayStation Store een korting van kracht op deze game. Als je nog Xbox Live Gold of Xbox Game Pass Ultimate nodig hebt, klik dan hier.