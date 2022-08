Eén van de exclusieve Xbox Series X|S games die gepland staat voor volgend jaar is Redfall en vanzelfsprekend kwam deze game voorbij op Quakecon. Dit in de vorm van een panel, waarbij verschillende ontwikkelaars van Arkane Austin dieper op de game ingaan.

De video is behoorlijk interessant, aangezien je meer te weten komt over de designfilosofie achter de wapens, vampiers en meer. Natuurlijk ontbreekt het niet aan gameplay, waar je eveneens meer context bij krijgt. Kortom, als je geïnteresseerd bent in Redfall, druk dan hieronder op play.