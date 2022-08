Tijdens de Microsoft & Bethesda Games Showcase in juni werd de game High On Life aangekondigd voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Een game afkomstig van de bedenkers van Rick & Morty. De release stond gepland voor 25 oktober, maar helaas hebben we slecht nieuws.

De ontwikkelaar, Squanch Games, heeft laten weten dat ze de game met bijna twee maanden moeten uitstellen. De nieuwe release staat nu op 13 december en de reden is dat ze extra tijd nodig hebben om het geheel verder te polijsten.

High On Life is vanaf release direct beschikbaar via Xbox Game Pass. Niet bekend met de game? Check dan de onderstaande trailer.

“As we work to polish the best possible gaming experience for HIGH on LIFE, the game’s release date will be moved to December 13, 2022. The team at Squanch Games is excited for you to play, and we thank you for your continued patience and support!

HIGH on LIFE will be available via Xbox Series XIS, Xbox One, Windows PCs, Day One on Xbox Game Pass, PC Game Pass, and through Xbox Cloud Gaming.”