Iron Man is het fundament van de Marvel Cinematic Universe en ook na zijn dood op het witte doek nog immens populair. Op vlak van videogames doet de miljardair in het metalen pak het echter minder overtuigend. Het is alweer meer dan een decennium geleden sinds we twee erbarmelijke film tie-in games voorgeschoteld kregen en sindsdien liet Iron Man zich alleen nog maar zien in een – toegegeven: best aardige – VR-game. Momenteel werkt EA aan een titel met Tony Stark in de hoofdrol, maar die zit nog in een vroege fase van de ontwikkeling en zal dus nog niet onmiddellijk het levenslicht zien.

Het had echter niet veel gescheeld of Avalanche Studios – de ontwikkelaar achter de populaire Just Cause-games – had een Iron Man-spel op de markt gebracht. Eén dat zou plaatsvinden in een open wereld waar Stark naar hartenlust in kon rondvliegen, op zoek naar slechteriken wiens dag hij om zeep kon helpen. In een interview met MinnMax laat Christofer Sundberg – co-founder van Avalanche – optekenen waarom het project fout afliep. Disney zou de ontwikkeltijd met een jaar verlaagd hebben, waardoor Avalanche nieuwe krachten moest aanwerven om tijdig klaar te raken en het budget niet overschreden werd.

Al bij al vinden we het best jammer dat het plan van Avalanche Studios nooit tot in de winkelrekken geraakt is. Gezien de ervaring van de studio met openwereldtitels had Iron Man een aangename ervaring kunnen worden. Nu is het wachten op waar EA mee op de proppen komt… we houden onze vingers alvast gekruist.