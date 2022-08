The Chant is een horrorgame over een mysterieuze sekte, die in zijn zoektocht naar spirituele verhevenheid een aantal dingen doet die – hoe kan het ook anders, het gaat hier over een sekte – niet bepaald koosjer zijn. Aan jou om de geheimen bloot te leggen die het daglicht niet kunnen verdragen en als het even kan heelhuids het einde van de game te halen.

Een nieuwe trailer onthult alvast dat The Chant een behoorlijk sfeervolle ervaring belooft te worden. Ontwikkelaar Brass Token en uitgever Prime Matter hebben in één adem meteen ook laten weten dat we het afgewerkte product op 3 november mogen verwelkomen op onze pc, PlayStation 5 of Xbox Series X|S. Nét te laat voor Halloween, helaas.