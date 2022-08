Naughty Dog blijft proberen om ons te overtuigen van het bestaansrecht van The Last of Us: Part I. Het doet dit logischerwijs door de aandacht te focussen op het (toegegeven: aanzienlijke) visuele verschil tussen de PS4- en PS5-versie van de game, respectievelijk de remaster en de remake. Of dit voldoende is, laten we aan jullie over.

Vorige week kregen we de geüpdatete versie van Joel en Tommy te paard te zien. Dit keer schotelt Naughty Dog ons een erg korte video voor die de Boston dokken in de schijnwerper plaatst. Daarmee toont het opnieuw dat er op grafisch vlak duidelijke sprongen voorwaarts gemaakt zijn. Graag jullie mening in het commentaarvak.