Vorige week lekten er veel details van de geannuleerde Call of Duty: Black Ops 4 campagne. Nu heeft dezelfde leaker er een video van gemaakt, waarin alles wat bekend is over dit onderwerp op een rijtje wordt gezet.

Je komt meer over het verhaal van de ‘verloren campagne’ te weten en ook komen verschillende personages aan bod. Tevens worden er wat screenshots getoond. De video van bijna drie kwartier lang is erg interessant en zeker even de moeite waard om te checken deze zondag.