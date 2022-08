Het vervolg op Dead Island 2 werd ruim acht jaar geleden onthuld, maar sindsdien wachten we nog steeds op de eerste echte gameplay beelden én een releasedatum. Desalniettemin is de game onlangs toch weer een aantal keren in het nieuws verschenen, waaronder een bak gelekte screenshots, details en zelfs een releasedatum toen webwinkel Amazon informatie op hun website had geplaatst.

Tom Henderson zegt nu ook dat de ‘re-reveal’ van Dead Island 2 niet lang meer op zich laat wachten. De insider stelde eerst dat de zombie titel zijn opwachting zou maken tijdens The Game Awards, maar op Twitter deelt Henderson nu nieuwe info en volgens hem is de tweede onthulling flink naar voren gehaald: tijdens Gamescom Opening Night Live gaan we meer zien van Dead Island 2.