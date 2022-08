Er is weer een nieuwe sale live gegaan in de PlayStation Store die maar voor korte tijd beschikbaar is. Het betreft hier een weekendsale waarbij de korting kan oplopen tot maar liefst 75%. Wel moet je er enigszins snel bij zijn, want de sale is actief tot dinsdag 23 augustus 00:59 uur.

We hebben alle aanbiedingen van de weekendsale hieronder voor je op een rijtje gezet. Je checkt hetzelfde overzicht hier in de PlayStation Store.

Ghostwire: Tokyo – Van €69,99 voor €34,99

Ghostwire: Tokyo Deluxe Edition – Van €89,99 voor €44,99

Ghostwire: Tokyo – Deluxe Upgrade – Van €19,99 voor €14,99

Star Wars Jedi: Fallen Order – Van €49,99 voor €9,99

It Takes Two PS4 en PS5 – Van €39,99 voor €19,99

UFC 4 – Van €69,99 voor €13,29

Battlefield 2042 PS4 – Van €69,99 voor €34,99

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – PS5 & PS4 – Van €39,99 voor €15,99

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade – Van €19,99 voor €15,99

DOOM Eternal Standard Edition – Van €39,99 voor €15,99

DEATHLOOP – Van €69,99 voor €27,99

Fallout 76 – Van €39,99 voor €13,19

Fallout 76: Brotherhood Recruitment Bundle – Van €29,99 voor €11,99

GRID Legends PS4 en PS5 – Van €69,99 voor €34,99

Quake – Van €9,99 voor €3,99

The Evil Within 2 – Van €39,99 voor €7,99

The Evil Within – Van €19,99 voor €4,99

The Evil Within Season Pass – Van €9,99 voor €3,99

Fallout 4: Game of the Year Edition – Van €39,99 voor €13,19

Wolfenstein II: The New Colossus – Van €39,99 voor €7,99

Wolfenstein II: The Freedom Chronicles Season Pass – Van €24,99 voor €9,99

RAGE 2 – Van €39,99 voor €9,99

RAGE 2: Deluxe Edition – Van €69,99 voor €17,49

Dishonored: Death of the Outsider – Van €29,99 voor €7,49

Dishonored & Prey: The Arkane Collection – Van €89,99 voor €26,99

Dishonored 2 – Van €19,99 voor €4,99

Wolfenstein: Youngblood – Deluxe Edition – Van €29,99 voor €7,49

Wolfenstein: The Old Blood – Van €19,99 voor €5,99

DOOM – Van €19,99 voor €4,99

DOOM Slayers Collection – Van €29,99 voor €7,49

DOOM 3: VR Edition – Van €19,99 voor €4,99

Dishonored Definitive Edition – Van €19,99 voor €4,99

DOOM 3 – Van €9,99 voor €2,49

DOOM (1993) – Van €4,99 voor €1,24

Prey – Van €29,99 voor €7,49

Prey: Mooncrash – Van €19,99 voor €7,99

DOOM II (Classic) – Van €4,99 voor €1,24

DOOM 64 – Van €4,99 voor €1,24

DOOM VFR – Van €14,99 voor €3,74

Wolfenstein: Cyberpilot – Van €19,99 voor €6,59

Wolfenstein: The New Order – Van €19,99 voor €5,99

