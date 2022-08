Rockstar Games heeft onlangs met The Criminal Enterprises update het nodige aan nieuwe content aan GTA Online toegevoegd, waardoor er weer veel te beleven valt in het online component van Grand Theft Auto V. Natuurlijk mogen we ook wekelijkse updates verwachten met nieuwe toevoegingen, promo’s en manieren om extra te verdienen.

De details voor de komende dagen zijn door de ontwikkelaar gedeeld en hebben we hieronder op een rijtje gezet. Een van de grootste nieuwe toevoegingen is de Imponte Ruiner ZZ-8, wat een gloednieuw voertuig is.

Nieuwe ontdekkingen: kijk uit voor een Smuggler Plane dat rookt en uit de lucht valt en voor een Smuggler Trail met uitbarstingen zorgt. Elk spoor kan naar verborgen caches leiden

GTA$200K bonus en 50% meer GTA$ en RP voor het voltooien van een MC Clubhouse Contract

Gratis Wild Striped Pool Sliders voor het spelen van GTA Online deze week

Gratis White Beat Off Earbuds voor het voltooien van Gunrunning-, Nightclub Warehouse-, MC- of Special Cargo Sell-missies

Dubbele GTA$ en RP op alle land- en luchtraces

Te zien op de showroomvloer van Premium Deluxe Motorsport om een proefrit te maken en te kopen: een klassieke rode Vapid-speedo – voorheen niet beschikbaar in GTA Online, de Weeny Dynasty in klassiek zadelbruin met een Oye Taxi-kleurstelling, Vulcar Fagaloa in metallisch gietijzeren zilver verpakt in de Classic Stripes-kleuren, Karin Sultan Classic in Classic Olive Green en de Tribal Throwback-livery, en de Declasse Impaler in Metallic Race Yellow uitgerust met de Lowrider-kleuren

Te zien op de showroomvloer van Luxury Autos: de gloednieuwe Imponte Ruiner ZZ-8 in Classic Orange en een Pearlescent Dark Steel Ocelot Pariah gewikkeld in de Ocelot Stripe Livery

Lucky Wheel-hoofdprijs: de Dewbauchee Rapid GT Classic

LS Car Meet Prize Ride: verdien het Vapid Retinue door twee dagen op rij in de Top 5 van straatraces te eindigen

Op PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

Hao’s Premium Testrit: De Übermacht Sentinel XS

De Hao’s Special Works Time Trial van deze week brengt spelers van Ron Alternates Wind Farm naar Elysian Island

Testritten: The Coil Cyclone, Emperor ETR1 en Pfister Comet S2

Tot slot zijn er natuurlijk weer kortingen waarvan je kunt profiteren. Verschillende voertuigen zijn in de aanbiedingen, zie daarvoor het onderstaande lijstje. Verder krijg je momenteel 40% korting op Clubhouses bij Maze Bank Forceclosures. Bikerjassen schaf je momenteel met 50% korting aan.

Ocelot Pariah – 50% korting

Karin Sultan Classic – 40% korting

Pegassi Vortex – 50% korting

Declasse Impaler – 40% korting

Willard Faction Custom – 40% korting

Benefactor Glendale – 40% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account verbinden met Prime Gaming, ontvangen GTA$125K. Alle bonus GTA$ worden binnen 72 uur op je Maze Bank-account gestort.