High On Life werd eerder dit jaar tijdens de Microsoft & Bethesda Games Showcase aangekondigd en zou aanvankelijk in oktober verschijnen. Vorige week werd echter duidelijk dat de ontwikkelaar iets meer tijd nodig heeft om de game af te ronden, waardoor de release is opgeschoven naar 13 december later dit jaar.

Ondanks dat we langer moeten wachten, neemt dat niet weg dat de ontwikkelaar de gelegenheid aangreep om meer van de game te laten zien tijdens Gamescom Opening Night Live. Hieronder een nieuwe trailer met de nodige kleurrijke beelden en gekke wapens.

High On Life wordt gemaakt door Squanch Games en is bedacht door Justin Roiland, die bekend is van Rick & Morty.