Het is alweer een jaar geleden dat we voor het laatst iets van The Outlast Trials hebben gezien. Vorig jaar werd er immers een trailer tijdens Gamescom Opening Night Live getoond en dat is nu niet anders, want wederom kwam de game voorbij tijdens de showcase.

De nieuwe trailer bekijk je hieronder en daarnaast is er ook een releasedatum voor de gesloten beta bekendgemaakt, die tussen 28 oktober en 1 november plaatsvindt.