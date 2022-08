Vorig jaar mei werd de game Lies of P aangekondigd, wat een wat duistere take is op het verhaal van Pinokkio. Nadien kregen we tegen het einde van vorig jaar de eerste beelden te zien, maar sindsdien is het stil geweest. Tot nu, want Lies of P kwam voorbij tijdens de Gamescom Opening Night Live showcase.

Hieronder de nieuwe gameplay trailer die zeker even de moeite waard is, gezien de toon duidelijk gezet wordt. Lies of P is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

De game moet in 2023 uitkomen. Een exacte releasedatum is nog niet bekendgemaakt.