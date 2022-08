Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe Blade-film en er bestaat een goede kans dat er ook een game van verschijnt. Dit blijkt uit een aantal Instagram posts van acteurs Alex Martin en Edwin Gaffney. Beide heren hebben foto’s van zichzelf op het sociale platform gezet, waarin ze in een Ubisoft mocap pak te zien zijn.

Opvallend is echter dat op het clipboard ‘Marvel’ staat en bij de regisseur ‘B. Tariq’. Dit is de persoon die bezig is met de nieuwe Blade-film, wat dus suggereert dat Ubisoft aan een game rondom deze held werkt, zoals opgemerkt werd door YouTuber JorRaptor.

Het is echter wel opmerkelijk dat de regisseur van de film bij dit project betrokken lijkt te zijn, aangezien hij films doet en niet games. Dit terwijl Ubisoft op verschillende manieren getagd wordt in de foto’s. Wellicht dat we tijdens Ubisoft Forward in september meer horen.

Leak: It appears an actor has revealed Ubisoft is developing a Blade game. The actor shared these set photos of a Ubisoft badge, himself holding a sword prop, clapperboard with the names “Marvel” and the director of the upcoming Blade movie, and gaming hashtags. #Blade pic.twitter.com/wvRNlHG8lP

