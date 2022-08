HBO heeft als onderdeel van een trailer met daarin aankomende series ook de eerste beelden van The Last of Us opgenomen. De fragmenten laten Joel en Ellie op verschillende momenten in de serie zien en hoewel het nog geen 30 seconden duurt, is het wel even de moeite waard om te checken.

Met deze beelden krijgen we voor het eerst een indruk van de tv-serie, gezien het zoveel meer zegt dan de foto’s die we tot op heden gezien hebben. Een precieze startdatum voor de serie is nog niet bekend, maar de verwachting is begin 2023.