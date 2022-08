Blizzard Entertainment is het debacle rond Diablo Immortal nog niet vergeten. De studio begrijpt dan ook dat mensen zich zorgen maken over de aanwezigheid van microtransacties in Diablo IV en stelt fans gerust in hun meest recente kwartaalupdate. Volgens de ontwikkelaar wordt Diablo IV immers absoluut niet pay-to-win. Daar wordt streng op toegekeken.

De microtransacties van de game zullen louter van cosmetische aard zijn. Ja, je betaalt er echt geld voor, maar ze zullen je geen voordelen opleveren op het slagveld. Naast cosmetische DLC zal Blizzard ook season passes introduceren, waarbij elk seizoen nieuwe gameplayelementen (denk aan quests, challenges…) bevat. Het gebruikelijke, met andere woorden.

Diablo IV zal na de release nog erg lang ondersteund en van nieuwe content voorzien worden. Wie de sprong waagt, zal dus erg lang zoet zijn.