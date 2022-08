De PlayStation ‘exclusive’ Death Stranding is beschikbaar op pc en zal vanaf 23 augustus ook via PC Game Pass beschikbaar zijn. Een bizarre deal, gezien Sony de eigenaar van het IP is en hiermee toch een service van een directe concurrent een boost geeft. Het verhaal wordt echter nog vreemder.

Recent is namelijk gebleken dat Sony absoluut niets te maken heeft met de Game Pass deal van Death Stranding. Dit werd uitsluitend geregeld door ontwikkelaar Kojima Productions en uitgever 505 Games, die instaat voor het uitbrengen van de pc-versie. Sony heeft dus een deal gesloten, waarbij het zelf alle controle over de game op pc afstaat.

“Matters relating to the PC release of Death Stranding are managed by Kojima Productions and 505 Games. SIE has no involvement in this promotion.”