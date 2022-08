De eerste twee Sonic the Hedgehog-films waren bijzonder succesvol en het derde deel is ook al onderweg. Dit is voor SEGA een teken om nog meer franchises van hen om te toveren naar een bioscoopfilm.

Sonic was buiten de films om al erg populair, maar voor de volgende twee bioscoopfilms kiest het Japanse bedrijf voor wat minder bekende franchises, namelijk Comix Zone en Space Channel 5. De eerste game is een beat ‘em up die plaatsvond in een stripverhaal. Space Channel 5 is een ritmegame met journalist Ulala in de hoofdrol. Wanneer beide projecten gaan verschijnen is nog niet bekend.

De rolprent gebaseerd op Comix Zone wordt geschreven door Mae Catt, die onder andere verantwoordelijk was voor het verhaal van Young Justice. De film volgt een oververmoeide striptekenaar en een gekleurde queer schrijver, die samen worden opgezogen in het laatste deel van hun populaire stripserie. Daar moeten ze hun onenigheid met elkaar achter zich laten en samenwerken om een superschurk uit te schakelen.

De film van Space Channel 5 wordt geschreven door Barry Battles, die al eerder het verhaal schreef van Night Watch en Far Cry 5: Inside Eden’s Gate. De Space Channel 5 rolprent gaat over een fastfood medewerker die een ‘freedom reporter’ van de toekomst tegenkomt. Hij wordt gevraagd om te helpen buitenaardse wezens af te wenden die de aarde willen veroveren. Dit kan alleen door gekke dansjes te doen.