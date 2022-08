Het moge inmiddels duidelijk zijn dat de Steam Deck een kleine, maar zeer krachtige machine is. Naast een sloot aan pc-games die je kunt spelen, is het ook een droom voor de techneuten onder ons en er komen met regelmaat toffe projecten langs, zo ook in de video hieronder.

De YouTuber Modern Vintage Gamer heeft namelijk beelden gedeeld van een Steam Deck die een Xbox 360 emulator draait. De Xenia Canary emulator is onlangs voorzien van een ‘massieve’ update, die onder meer performance verbeteringen met zich meebrengt. Hoog tijd voor de YouTuber om te kijken hoe alles in elkaar zit.

Een aantal games passeren de revue, zoals Fable 2, Forza Horizon 2 en zelfs Perfect Dark Zero komt even langs. Al met al lijkt de Steam Deck het zonder al te veel problemen te kunnen draaien.