Epic Games kwam halverwege 2021 in opstand tegen Apple, omdat laatstgenoemde partij mogelijk misbruik zou hebben gemaakt van z’n machtspositie in de App Store. Epic hekelde het Amerikaanse bedrijf om het gebrek aan alternatieve app winkels en manieren voor consumenten om voor een dienst of product te betalen.

Ook Sony krijgt het nu te verduren. In het Verenigd Koninkrijk heeft Alex Neill de Japanse fabrikant voor de rechter gesleept wegens de te hoge commissies die men vraagt voor het hosten en verkopen van games in de PlayStation Store. Volgens Neill heeft Sony hiermee misbruik gemaakt van zijn positie en wordt dit bedrag uiteindelijk doorberekend aan de consument.

Niet alleen Sony, maar ook Nintendo, Microsoft en dus Apple nemen al jaren een significante hap uit de verkoop van een digitale game of product, dit percentage hangt veelal rond de 30%. Neill eist een compensatie van maximaal 560 Britse pond per consument; hierdoor is er een waarde van ruim 5 miljoen pond gemoeid met deze zaak. Het is niet duidelijk waarom Neill alleen Sony voor de rechter sleept, en geen andere bedrijven.

“The actions of Sony is costing millions of people who can’t afford it, particularly when we’re in the midst of a cost of living crisis and the consumer purse is being squeezed like never before.”

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Sony in de rechtbanken moet verschijnen. In juli werd de fabrikant ook al in Amerika gedaagd, hoewel het toen ging om de ‘willekeurige shutdowns’ van de PlayStation 5.