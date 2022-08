We zijn al op de hoogte dat Blizzard Entertainment een Triple-A survival game aan het maken is en dat deze waarschijnlijk al bijna vijf jaar in ontwikkeling is. We weten nu echter mogelijk nog iets meer over deze titel.

‘Rand al Thor 19’ had in de Xbox Two podcast een interview met Windows Centrals Jez Corden en daar werd over de nieuwe survival game van Blizzard gesproken. Volgens Corden gaat het spel onder de codenaam ‘Odyssey’ door het leven. Hij heeft zelfs een aantal maanden terug wat beelden gezien en was zeer onder de indruk. Grafisch is het volgens de journalist een mix tussen Everwild en Fable legends.

Qua gameplay is het spel te vergelijken met ARK: Survival Evolved en de gevechten die hij zag waren met pijl en boog, en je kan magie gebruiken. Natuurlijk zal je ook je basis moeten (uit)bouwen en je kan je eigen winkel openen.

Corden laat wel weten dat het mogelijk is dat het spel er nu compleet anders uitziet, aangezien de beelden die hij te zien kreeg van maanden terug was. Wanneer de survival game van Blizzard uit zal komen en wanneer de game onthuld zal worden wist de journalist niet te vertellen.