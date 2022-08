Als je PlayStation Plus Premium hebt, kun je gebruikmaken van trials in de PlayStation Store. Dit wil zeggen dat je een aantal games een beperkte tijd kunt spelen voordat je overgaat tot aanschaf. Zie het als een meer uitgebreide demo, wat natuurlijk erg handig is.

Een van de meest recente toevoegingen is Rollerdrome, maar in de praktijk blijkt de speelduur een stuk korter. De PlayStation Store geeft aan dat je de game een uur kan spelen, maar als je deze titel binnenhaalt en gaat spelen, blijkt het 35 minuten te zijn.

Hoe zit dat precies, want dat geeft gemixte signalen. Push Square deed navraag bij Private Division en zij geven aan dat de tijdsindicatie van de PlayStation Store een verwachting is, wat dus kan afwijken. Handig om te weten, want dit kan dus ook van toepassing zijn op andere (toekomstige) trials.

“The PS Store page displays a one-hour estimation for Rollerdrome’s PS Plus Premium Game Trial length. The actual play time limit for the trial is 35 minutes which provides an introductory experience akin to a demo. We encourage anyone who is interested in Rollerdrome to give it a try.”