Om je favoriete multiplayergames online te spelen is het vereist dat je beschikt over een actief PlayStation Plus abonnement. Zo nu en dan stelt Sony het echter voor iedereen open, zo ook aankomend weekend. Via Twitter is bekendgemaakt dat je op 27 en 28 augustus geen actief abonnement nodig zult hebben om online te kunnen gamen.

Voor iedereen die een abonnement heeft zal het weinig verschil maken, gezien je voor deze gratis dagen niet twee extra dagen op je abonnement krijgt. Voor iedereen die geen abonnement heeft, is dit natuurlijk mooi meegenomen.