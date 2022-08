De ene film na de andere op basis van PlayStation franchises lijkt in de maak te zijn. Afgelopen weekend kon je nog lezen dat PlayStation Productions bezig zou zijn met een Days Gone-film, nu meldt Deadline dat er ook een film gebaseerd op Gravity Rush gemaakt zal worden.

De film wordt in samenwerking met Scott Free Productions geproduceerd, wat een bedrijf is van Ridley Scott. Het script wordt geschreven door Emily Jerome en de director is Anna Mastro. Wie de film zal produceren is nog niet bekend en ook zijn er nog geen details over de cast bekendgemaakt.

Hieronder een video van Gravity Rush, een game die in 2012 voor de PlayStation Vita verscheen.