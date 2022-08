Slightly Mad Studios heeft aangekondigd dat Project CARS en Project CARS 2 binnenkort uit de verkoop worden gehaald. Verschillende licenties die de ontwikkelaar heeft aangeschaft voor auto’s en circuits in de game, zullen binnenkort verlopen en deze licenties zullen niet verlengd worden. Hierdoor is het noodzakelijk om de games uit de verkoop te halen.

Dit wil zeggen dat beide racers binnenkort niet langer te koop aangeboden mogen worden via digitale verkoopplatformen. Mocht je de games reeds in bezit hebben, dan zal het wel gewoon mogelijk zijn het opnieuw te downloaden. De digitale verkoop van Project CARS zal op 3 oktober stoppen, Project CARS 2 zal al eerder offline gaan, namelijk op 21 september.

De servers van beide games blijven overigens online, dus het zal nog mogelijk zijn online te racen. Mocht je beide games nog niet in bezit hebben en je hebt interesse, dan is het aan te raden voor deze data de games aan te schaffen. Project CARS 3 blijft overigens wel nog beschikbaar voor digitale aankoop.

An update from the Slightly Mad Team on #ProjectCARS and #ProjectCARS2. pic.twitter.com/VtWEow5jao

— Project CARS (@projectcarsgame) August 22, 2022