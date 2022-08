Het is niet meer te ontkennen: de zomer loopt zo stilaan ten einde… Vooraleer we opnieuw in de regenachtige herfst worden gedumpt, heeft Xbox echter toch wat goed nieuws om ons moraal weer wat op te krikken. De ‘End of Summer Sale’ is van start gegaan en loopt nog tot 30 augustus.

In totaal staan er momenteel zo’n 450 games in de aanbieding en daar zitten best wel leuke titels tussen. Hieronder volgt een kleine greep uit het aanbod, voor alle deals kan je op deze link terecht.

AI: THE SOMNIUM FILES Nirvana Initiative – Van €59.99 voor €47.99

Back 4 Blood: Ultimate Edition – Van €109.99 voor €49.49

Battlefield 2042 – Van €69.99 voor €34.99

Evil Dead: The Game – Van €39.99 voor €29.99

Far Cry 6 – Van €69.99 voor €27.99

GRID Legends – Van €69.99 voor €27.99

HITMAN 3 – Deluxe Edition – Van €89.99 voor €35.99

LEGO® Star Wars™: The Skywalker Saga – Van €59.99 voor €41.99

Mass Effect™ Legendary Edition – Van €69.99 voor €27.99

The Quarry – Van €69.99 voor €46.89

Resident Evil Village – Van €39.99 voor €29.99

Thymesia – Van 29.99 voor €23.99

