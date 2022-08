Leslie Benzies vertrok begin 2016 bij Rockstar en sindsdien werkt hij in het diepste geheim aan zijn nieuwste game – Everywhere – met zijn studio Build a Rocket Boy. Begin mei werden er al een paar officieuze details gedeeld, maar tijdens Gamescom Opening Night Live werden eindelijk de eerste beelden getoond.

Wat voor game het precies is, blijft vooralsnog vaag, maar in gesprek met Geoff Keighley liet de studio weten dat Everywhere draait om het concept dat spelers hun eigen avonturen kunnen creëren en dat Everywhere voornamelijk een sociale gebeurtenis moet zijn. De beelden hieronder geven een kleine indruk van wat we mogen verwachten. Ook kun je een kort interview met één van de ontwikkelaars checken.