Toen Hardspace: Shipbreaker eerder dit jaar naar pc kwam waren critici over het algemeen dolenthousiast over deze aparte game. Wat in eerste oogopslag op een simulatie lijkt van iemand die brokstukken in de ruimte ontmantelt, ontvouwde zichzelf uiteindelijk tot een spannende thriller met diverse plot-twists. Binnenkort kunnen ook console gamers van deze game genieten.

Hardspace: Shipbreaker zal namelijk spoedig zijn weg vinden naar PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Op 20 september aanstaande welteverstaan. De game is al te pre-orderen voor geïnteresseerden. Bekijk ook onderstaande trailer om alvast warm te draaien voor de consolerelease of misschien zelfs voor het eerst kennis te maken met deze bijzondere game.