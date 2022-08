De Gamescom-show van Geoff Keighley stond niet alleen bol van de titels, maar er werd ook een stukje hardware getoond. Sony toonde kort een speciale DualSense controller die de DualSense Edge heet en via het PlayStation Blog heeft men de eerste details gedeeld.

Volgens de Japanse fabrikant is de DualSense Edge een high-performance controller die je naar smaak kunt aanpassen. Zo kun je onder meer bepaalde knoppen remappen of deactiveren en kun je de gevoeligheid van de analoge sticks en de dead zones aanpassen.

Daarbij kun je iedere trigger zo instellen dat ze na verschillende travel-afstanden geactiveerd worden, wat natuurlijk fijn is voor shooters en racers. De DualSense Edge maakt het tevens mogelijk om meerdere profielen op de controller op te slaan, zodat je tijdens het wisselen van een game niet de controller opnieuw hoeft te configureren.

Ook fysiek kun je behoorlijk wat aan de controller veranderen. De caps op de analoge sticks kun je vervangen en er zijn in totaal drie varianten. Op de achterkant zijn er twee back buttons die ook twee varianten hebben. Uiteraard blijven de oorspronkelijke DualSense features zoals de haptische feedback behouden.

De controller wordt geleverd met een carrying case en een speciale USB-C kabel die stevig in de controller zit. Het is nog niet bekend vanaf wanneer de DualSense Edge verkrijgbaar is of wat de prijs gaat zijn.