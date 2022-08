Fans van Fallout: New Vegas, Skyrim en Dragon Age: Inquisition hebben iets om naar uit te kijken. Een aantal mensen die aan deze titels hebben meegewerkt zijn namelijk een nieuwe RPG aan het maken.

Voormalige Bethesda Game Studios designer Jeff Gardiner en Jeff Staples, voormalig design director bij Obsidian Entertainment, hebben een eigen studio opgericht met de naam: Something Wicked Games. Hun eerste project is ‘Wyrdsong,’ een RPG die zich afspeelt in een alternatieve middeleeuwen.

Buiten de naam en waar de game zich afspeelt is er nagenoeg niets bekend. Wat wel wel weten is dat het spel uitkomt voor pc en consoles. Er is ook een teaser trailer vrijgegeven en deze kan je hieronder bekijken.