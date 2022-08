Ben je geïnteresseerd in Marauders, dan kan je binnenkort al met de game aan de slag. Tijdens Gamescom Opening Night Live is bekendgemaakt dat de game eerst als early access-titel zal worden aangeboden op Steam.

In oktober van dit jaar zal je Marauders al kunnen spelen. Dit betreft dus niet de volwaardige game, maar je kunt in ieder geval al met de tactische first-person looter-shooter aan de slag. Het is zelfs mogelijk om nog eerder een voorproefje van het spel te krijgen, want tussen 6 en 14 september zullen er ook een aantal korte betatesten worden gehouden.

De aankondiging van de ‘launch window’ van Marauders in early access ging gepaard met een trailer. Deze kan je hieronder bekijken.