Aan het begin van volgende maand kunnen we nogmaals het emotionele verhaal van The Last of Us ervaren, dankzij ‘The Last of Us: Part I’. De game werd opnieuw gemaakt voor de PS5 en de laatste tijd doet Naughty Dog er alles aan om ons te overtuigen dat deze versie van de game een nieuwe ervaring zal bieden ten opzichte van de vorige versies.

Om de nakende release te vieren, werd een launch trailer online gezet. De trailer zelf toont meer van het verhaal, maar ook gameplay en combat stukjes passeren de revue. Bekijk hem hieronder. De game zelf verschijnt op 2 september voor de PS5, een pc-versie volgt later.