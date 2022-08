In juni waren er al geruchten bij monde van insider Tom Henderson dat Systemic Reaction – een ontwikkelaar binnen de Avalanche Studios Group, die we natuurlijk kennen van Just Cause – bezig zou zijn met een fantasygame. Die geruchten blijken nu te kloppen, want de groep heeft tijdens gamescom 2022 de game Ravenbound onthuld.

Ravenbound is een open wereld roguelite die gebaseerd is op Scandinavische folklore. Spelers kunnen de wereld zowel te voet als in de vorm van een raaf verkennen. Naast willekeurige elementen en permadeath – vandaar het roguelite aspect – zal de game tevens snelle combat bevatten. Vooralsnog is Ravenbound alleen voor pc in ontwikkeling, andere platforms zijn niet genoemd.

Wel kon de studio een onthullingstrailer delen, die staat uiteraard hieronder voor je klaar.