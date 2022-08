De grote vijand waartegen je strijd in de remake van System Shock is SHODAN. De AI is nu in het zonnetje gezet door de focus te zijn in een nieuwe video van het spel.

Als er iets is wat je over SHODAN kunt zeggen is dat de ‘artificial intelligence’ overloopt van vertrouwen. De AI laat in de video weten hoe perfect zij is en dat de protagonist van System Shock geen kans maakt om haar te verslaan.

De nieuwe video van System Shock remake check je hieronder.