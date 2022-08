Op 3 november ligt The Chant in de winkel. Deze horrorgame wordt gemaakt door een niet al te grote ontwikkelaar, dus het kan zijn dat deze titel je voorbij is gegaan. Er is nu een tweetal video’s verschenen die je meer over The Chant laten weten.

In The Chant kom je op een eiland terecht, waar je deelneemt aan een ritueel, dat je spiritueel verheven moet laten voelen. Dit gaat alleen compleet mis en in plaats van dat je je lekker en blij voelt, zal je angstig en in paniek zijn.

In een tweetal nieuwe video’s word je onder andere voorgesteld aan de cast van The Chant en tonen gameplaybeelden wat je van de horrorgame kunt verwachten. Beide video’s kan je hieronder bekijken.